Суббота, 8 Июня 2019 года
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Службы такси Индии обяжут использовать электромобили — СМИ

Техника

Индийские службы такси обяжут поэтапно расширить парк электромобилей до 40%

Нью-Дели, 8 июня 2019, 15:28 — REGNUM  Индийское правительство обяжет службы такси, включая агрегаторов Uber и Ola, к 2026 году перевести 40% парка на электромобили. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчёт о заседании правительства.

По данным издания, правила, разрабатываемые правительством Индии, обяжут агрегаторов такси поэтапно расширять парк электромобилей. В частности, к 2021 году электрокары должны будут составлять 2,5% от общего количества такси, к 2022 году — 5%. Таким образом, норма будет доведена до 40% к 2026 году.

Отмечается, что в настоящее время продажи электромобилей в Индии находятся на низком уровне. Так, за прошлый год было продано 3,6 тысяч электромобилей, что составляет чуть более 0,1% от общего объёма проданных автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон рассказал, что к 2025 году производство электромобилей сравняется по рентабельности с производством автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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Электромобили
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