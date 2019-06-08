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Утечка подтвердила слухи об участии Джорджа Мартина в разработке видеоигры

Техника

Ожидается, что игра будет представлена на выставке E3, которая откроется 11 июня

Вашингтон, 8 июня 2019, 12:39 — REGNUM  Японская студия-разработчик компьютерных игр FromSoftware представит на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) видеоигру, созданную в сотрудничестве с американским писателем Джорджем Мартином. Об этом сообщает TechCrunch.

Крупнейшая выставка видеоигр E3 откроется в Лос-Анджелесе 11 июня. Однако сбой в работе сайта издателя видеоигр из Японии Bandai Namco привёл к утечке информации о новой игре Elden Ring до её представления на выставке.

По данным портала, к созданию новой игры студии FromSoftware причастен американский писатель-фантаст Джордж Мартин, получивший известность после успеха сериала «Игра престолов», снятого на основе его произведений. Ожидается, что новая игра от разработчиков Dark Souls, Bloodborne и Sekiro выйдет на приставках PS4, Xbox One и персональных компьютерах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые сообщения инсайдеров об участии Джорджа Мартина в разработке видеоигры появились в конце марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Джордж Мартин и создатели Dark Souls работают над совместным проектом?

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Видеоигры
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