Утечка подтвердила слухи об участии Джорджа Мартина в разработке видеоигры

Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Японская студия-разработчик компьютерных игр FromSoftware представит на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) видеоигру, созданную в сотрудничестве с американским писателем Джорджем Мартином. Об этом сообщает TechCrunch.

Крупнейшая выставка видеоигр E3 откроется в Лос-Анджелесе 11 июня. Однако сбой в работе сайта издателя видеоигр из Японии Bandai Namco привёл к утечке информации о новой игре Elden Ring до её представления на выставке.

По данным портала, к созданию новой игры студии FromSoftware причастен американский писатель-фантаст Джордж Мартин, получивший известность после успеха сериала «Игра престолов», снятого на основе его произведений. Ожидается, что новая игра от разработчиков Dark Souls, Bloodborne и Sekiro выйдет на приставках PS4, Xbox One и персональных компьютерах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые сообщения инсайдеров об участии Джорджа Мартина в разработке видеоигры появились в конце марта.

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