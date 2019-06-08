Сотрудники МФТИ получили исследовательский грант от Amazon

Москва, , 11:42 — REGNUM Молодые учёные из Московского физико-технического института получили исследовательский грант от американской компании Amazon на проведение разработок в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба МФТИ.

Одна из крупнейших американских компаний Amazon проводит конкурс Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3. В рамках конкурса команды разработают специальное программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта, которое будет использоваться для улучшения взаимодействия между человеком и компьютером.

Заявки на участие в конкурсе подали 375 команд из ведущих университетов 15 стран. Среди 10 команд, отобранных специалистами Amazon, оказалась команда аспирантов МФТИ.

Эти 10 команд получат исследовательский грант от Amazon в размере $250 тыс. Ожидается, что разработка программного обеспечения в рамках конкурса будет завершена к декабрю 2019 года. Три команды, разработавшие лучшие разговорные системы, получат дополнительное вознаграждение в размере $50 тыс., $100 тыс. и $500 тыс. соответственно. Победители будут определены к маю 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае команда поисковой системы Bing американской компании Mircosoft представила результаты исследования, согласно которому голосовой помощник Alexa от Amazon является третьим по популярности, уступая Siri от Apple и Goole Assitant.