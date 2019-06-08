Суббота, 8 Июня 2019 года
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Эксперты назвали лидеров по патентам в области искусственного интеллекта

Техника

Лидирует Microsoft

Берлин, 8 июня 2019, 08:45 — REGNUM  Наибольшее количество патентов в области технологий искусственного интеллекта зарегистрировали компании Microsoft, IBM и Samsung. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на данные немецкой исследовательской компании IPlytics.

Согласно отчёту IPlytics, к настоящему моменту американская компания Microsoft зарегистрировала 18 363 патентов, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Второе место по этому показателю заняла другая американская компания — IMB (15 046 патентов), третье — южнокорейская компания Samsung (11 243 патентов).

Также в десятку компаний с наибольшим количеством патентов в этой области вошли Google, Siemens, Intel, Sony, Philips, Canon и Qualcomm.

В отчёте отмечается и общий рост количества патентов, связанных с искусственным интеллектом. Так, в 2008 году было зарегистрировано 22 913 патентных заявок, а в 2018 — 78 085.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о скором запуске национальной стратегии развития в области искусственного интеллекта.

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Искусственный интеллект
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