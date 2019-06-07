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В США десантников оснастили мини-беспилотниками для ведения разведки

Техника

Первая партия индивидуальных беспилотных разведывательных систем SBS (Soldier Borne Sensors) передана в 82-ю воздушно-десантную дивизию

Вашингтон, 7 июня 2019, 21:26 — REGNUM  В Сухопутные войска США поступила первая партия индивидуальных беспилотных разведывательных систем SBS (Soldier Borne Sensors), сообщает 7 июня ЦАМТО со ссылкой на командование СВ США.

Уточняется, что первые беспилотники такого типа поступили в подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии США.

Ранее военнослужащие этих подразделений прошли подготовку и получили практические навыки применения этих БЛА.

Индивидуальный комплект Soldier Borne Sensors состоит из базовой станции управления с дисплеем и джойстиком и из двух миниатюрных беспилотных летательных аппаратов «Блэк Хорнет 3», один из которых следует использовать днём, а другой — ночью.

Высокоманевренные малозаметные мини-беспилотники массой от 18 до 32 граммов могут находиться в воздухе до 25 минут и летать со скоростью 21 км/час. Они предназначены для ведения разведки без выхода пехотинцев из укрытия.

Пентагон уже заявил, что таким комплексом планируется оснастить каждое отделение Сухопутных войск.

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