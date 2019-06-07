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«Яндекс. Такси» может перевести свои автомобили на газовое топливо

Техника

Поскольку оно более экономичное

Москва, 7 июня 2019, 15:55 — REGNUM  Автопарк «Яндекс. Такси» могут перевести на газомоторное топливо. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Антон Инюцын в интервью RG.

«Я встречался с представителями компании «Яндекс. Такси». Они хотят вложиться в развитие бизнеса. Они понимают, что переходить на газ выгодно прежде всего тем, кто много ездит. И они рассматривают одну из стратегий — это перевод своего огромного таксопарка, который ездит не только в Москве, но и других регионах, именно на газомоторное топливо», — сообщил министр.

Он добавил, что по приблизительным расчётам на один километр московской дороги стоимость газового топлива обойдется в два рубля, а если брать бензин, то это до пяти рублей за километр. Кроме такой выгоды, газомоторное топливо более экологичное и не образует лишнего нагара на деталях двигателя.

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Перевод транспорта на газомоторное топливо
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