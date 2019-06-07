Продажи новых автомобилей в России в мае упали на 6,7%

Москва, , 12:50 — REGNUM По итогам мая 2019 года в России на первичном рынке было реализовано 137 624 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего с января по май 2019 года в России было куплено 677 570 машин. Этот показатель меньше прошлогоднего на 2,2%.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) считают, что майское падение продаж авто в России связано с растущими расходами домохозяйств после повышения НДС в начале 2019 года, а также с существенным снижением правительственных субсидий, стимулирующих розничные продажи машин.

Среди брендов самым популярным в мае была отечественная Lada. Авто этой марки за месяц купили 29 739 автолюбителей. Эти продажи соответствует уровню 2018 года. Вторую строчку по объёму продаж заняли машины южнокорейской компании KIA, которая реализовала 19 461 авто. Тройку лидеров замыкает бренд Hyundai. Его приобрели 14 891 автолюбитель.

Напомним, АЕБ прогнозирует в России в 2019 году рост автомобильного рынка на 3,6% по отношению к прошлому году.

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