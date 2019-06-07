В России стартовали продажи нового Range Rover Evoque

Москва, , 12:30 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания Jaguar Cars начала в России продажи нового Range Rover Evoque. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Помимо трёх основных комплектаций Standard, S, SE, авто можно будет купить в динамичных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Также автолюбители смогут приобрести новое авто специальной версии First Edition.

Начиная с базовой комплектации у новинки будет пакет холодного климата с предпусковым подогревом мотора, подогревом кресел, рулевого колеса, зеркал заднего вида и переднего стекла.

Новый Evoque будет снабжен функцией InControl Remote, которая позволяет дистанционно закрывать и открывать двери машины, определять её местоположение и задавать необходимую температуру внутри авто. Кроме того, у новинки есть функция отслеживания маршрута со смартфона или с других гаджетов.

Также автопроизводители снабдили новый автомобиль мультимедийной системой Touch Pro с дисплеем на 10 дюймов, передними и задними датчиками парковки и камерами заднего вида.

В качестве агрегата у нового Range Rover Evoque для российского рынка будет 48-вольтный мягкий гибрид MHEV. Его максимальная мощность составит 300 л. с. Привод у автомобиля будет 4×4.

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