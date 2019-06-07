Seat представил электрическую версию хэтчбека Mii

Мадрид, , 12:03 — REGNUM Испанская автокомпания Seat представила свой первый серийный электрокар Mii Electric, который был создан на базе компактного хэтчбека Mii. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

Автопроизводители оснастили новинку электрическим агрегатом, развивающим 83 л. с. и 212 Н·м крутящего момента. До 50 км/ч электрокар разгоняется за 3,9 секунды. Компакт-кар также имеет комплект литий-ионных аккумуляторов на 36,8 кВт-ч, который позволяет проехать автомобилю без подзарядки до 260 км.

Снаружи электрокар отличается от бензиновой версии хэтчбека надписью «Electric» сзади и на боках авто. Кроме того, у нового автомобиля особые 16-дюймовые алюминиевые колёсные диски.

Внутри новинки появилась обтянутый кожей руль, новая приборная панель и подсветка салона.

С конвейера первый Seat Mii Electric сойдёт в последнем квартале 2019 года, а на европейском рынке электрокар появится в 2020 году. Цена новинки пока не раскрывается, однако сообщается, что это будет «один из самых доступных электрокаров в мире».

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