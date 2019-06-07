Продажи новых автомобилей Geely в России увеличились в 3,4 раза

Москва, , 11:35 — REGNUM В мае 2019 года дилеры Geely в России продали 736 новых машин, что в 3,4 раза больше по сравнению с маем 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Geely.

С января по май 2019 года в России было куплено 3088 автомобилей китайского бренда Geely. Таким образом, продажи выросли в 3,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самой продаваемой моделью Geely в России стал кроссовер Geely Atlas. Его в мае купили 572 автолюбителя, а за пять первых месяцев 2019 года он был продан в количестве 2 528 экземпляров.

Такие высокие показатели продаж китайского бренда связывают с выходом на российский рынок в конце февраля 2019 года самой мощной и динамичной версии Geely Atlas с бензиновым мотором на 1,8 л. с турбонаддувом.

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