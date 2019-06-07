Названа самая популярная модель авто в Литве

Вильнюс, , 11:16 — REGNUM По итогам мая 2019 года названа самая продаваемая модель авто в Литве. Об этом сообщает портал AutoTyrimai.

Лидером продаж на литовском рынке в мае 2019 года стало авто итальянского производителя Fiat 500. За месяц её купили 1348 автолюбителей. Второе место по предпочтениям у покупателей Литвы занял японский автомобиль Toyota RAV4, который приобрели 126 покупателей. Третье место разделили между собой Jeep Renegade и Fiat Tipo (125 единиц).

Далее идут Toyota Yaris (119 ед.) и Toyota Corolla (112 ед.).

Среди легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) самыми популярными в мае были Fiat Doblo (143 единицы), Fiat Ducato (100 единиц) и Volkswagen Crafter (48 единиц).

Напомним, в январе-мае 2019 года в Литве было зарегистрировано 21 201 авто, что на 48% больше, чем за такой же период 2018 года.

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