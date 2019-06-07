Названа самая популярная модель авто в России

Тольятти, Самарская область, , 10:29 — REGNUM Самым популярным автомобилем в России по итогам мая 2019 года стала Lada Granta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В мае 2019 года продажи Lada Granta выросли на 31% по сравнению с маем 2018 года. Таким образом, за месяц было продано 11 095 моделей Lada Granta.

Вторую строчку заняла модель Lada Vesta. Её купили 8 818 автолюбителей. По сравнению с маем прошлого года здесь мы наблюдаем прирост продаж на 15%.Тройку лидеров замыкает авто южнокорейской компании KIA Rio с результатом 8 365 реализованных машин, что на 6% меньше прошлогоднего результата.

Четвёртое место по реализации у кроссовера Hyundai Creta. В мае было продано 5 781 единица Creta.

Далее идёт седан Hyundai Solaris, разошедшийся тиражом 5 296 экземпляров.

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