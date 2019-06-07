Объём вторичного рынка премиальных легковых авто в России вырос на 2,8%

Москва, , 09:30 — REGNUM С января по апрель 2019 года объём вторичного рынка легковых машин премиум-класса в России составил 153,2 тыс. штук, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место по продажам подержанных премиальных машин заняли автомобили немецкого бренда Mercedes-Benz. Их за отчётный период было приобретено 38,7 тыс. единиц, что на 1,9% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку занимают автомобили компании BMW с результатом 35,2 тыс.штук. Здесь мы наблюдаем рост на 2,8%.

Тройку лидеров замыкают машины компании Audi. За четыре месяца их купили 28,4 тыс. автолюбителей, что на 0,1% больше, чем в 2018 году.

Далее идут такие компании как Lexus (14,9 тыс. ед.) и Volvo (9,9 тыс. ед.).

Напомним, с января по апрель 2019 года объём вторичного рынка всех легковых машин в России превысил 1,6 млн штук, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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