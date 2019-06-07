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В Калининграде запустили производство нового кроссовера BMW X7

Техника

Это уже девятая модель BMW, которую производят на калининградском автозаводе

В Калининграде запустили производство нового кроссовера BMW X7
Иллюстрация: Motor1
BMW X7

Калининград, 7 июня 2019, 09:06 — REGNUM  На калининградском заводе «Автотор» стартовало производство нового флагманского кроссовера немецкой компании BMW X7. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Это уже девятая модель BMW, которая выпускается на калининградском автозаводе. Сейчас там уже производят машины BMW Х1, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, 3 series, 5 series и 7 series.

На производстве трудится 800 человек. За 20 лет с конвейера «Автотора» сошло более 215 тыс. машин немецкой марки.

Напомним, в 2018 году «Автотор» выпустил 20 703 авто бренда BMW.

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