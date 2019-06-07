GM и Michelin намерены совместно разрабатывать проколостойкие шины

Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Французская компания, производитель шин Michelin и крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors заключили соглашение о разработке и проведении испытаний для безвоздушных шин Uptis. Об этом сообщается на официальном сайте General Motors.

«General Motors взволнована возможностями, которые предоставляет Uptis, и мы рады сотрудничать с Michelin в этой революционной технологии», — заявил топ-менеджер General Motors Стив Кифер.

Как сообщают в компании Michelin, безвоздушные шины могут заменить обычные благодаря использованию гибких резиновых композитов с фирменной стекловолоконной смолой. Такие шины не боятся проколов. Кроме того, производить их будет выгоднее, так как на них расходуется меньше сырья, что снижает количество вредных отходов.

Компании планируют представить безвоздушные шины уже в 2024 году.

Читайте также: Составлен рейтинг лучших летних шин в России