Мировые продажи Citroen сократились на 5,9%

Париж, , 07:53 — REGNUM За первый квартал 2019 года компания Citroen (принадлежит концерну PSA Peugeot Citroën) реализовала 240 тыс. новых автомобилей, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в годовом отчёте французского автопроизводителя.

Рост продаж моделей Citroen наблюдается только в Европе. Если в первом квартале 2018 года там было реализовано 195 120 машин, то за этот же период в 2019 году машины французского бренда приобрели уже 203 898 автолюбителей. Таким образом, количество продаж на европейском рынке у автокомпании выросло на 4,5%.

Самые плохие результаты продаж Citroen в Китае и Юго-Восточной Азии, где падение продаж бренда составило 56,7%.

Читайте также: Citroen прекращает выпуск минивэнов C4 SpaceTourer