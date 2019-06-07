Китайская Huawei уже заключила 46 международных коммерческих контрактов 5G

Шэньчжэнь, Китай, , 06:14 — REGNUM Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. Ltd. сообщила о приобретении 46 коммерческих контрактов в сфере технологий связи 5G с 30 странами по всему миру, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Компания уже отгрузила более 100 тыс. базовых станций 5G, опередив всех в мире, сообщили в Huawei, а также отметили, что компания хорошо подготовилась к внедрению 5G для коммерческого использования.

В феврале 2018 года был осуществлен первый звонок в сетях 5G и запущено первый терминал. Расположенная в южном китайском городе Шэньчжэне, частная компания Huawei являетяс мировым лидеров в сфере телекоммуникационных решений, а также одним из крупнейших в мире производителей смартфонов.

Читайте также: Huawei продолжит двигать 5G «в европейском направлении, несмотря на СШАМинистерство промышленности и информационных технологий Китая, как сообщалось ранее выдало 5 июня первые лицензии на коммерческое использование сетей связи 5G четырем китайским компаниям — операторам связи China Telecom, China Mobile and China Unicom и компании China Broadcasting Network.

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