Германия создаёт своё гиперзвуковое оружие в ответ на «ракеты Путина»

Берлин, , 20:36 — REGNUM Германия намерена разработать собственное гиперзвуковое оружие, сопоставимое с российскими «ракетами Путина», сообщает 6 июня издание Die Welt.

По информации издания, Национальная программа по созданию гиперзвукового оружия была запущена в 2018 году управлением по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера.

Речь идёт о создании гиперзвуковых управляемых ракетных комплексов со скоростью полёта не менее пяти чисел Маха. Прототип новой ракеты планируется представить через три года. Германское военное ведомство подчёркивает, что это предпринято в ответ на появление у России новых танков и «ракет Путина».

Издание сообщает, что сейчас работы ведутся исключительно на средства Германии, однако в Берлине не исключают, что позднее к ним подключатся другие страны ЕС.

Напомним, гиперзвуковое оружие уже создано в России и в Китае, США активно ведут работы в этом направлении, однако пока не продвинулись дальше демонстрации внешнего вида будущей гиперзвуковой ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в мире не существует систем, способных перехватить гиперзвуковые ракеты и отразить удар гиперзвуковым оружием.

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