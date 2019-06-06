Четверг, 6 Июня 2019 года
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Германия создаёт своё гиперзвуковое оружие в ответ на «ракеты Путина»

Техника

Национальная программа по разработке гиперзвуковых систем для Бундесвера стартовала в 2018 году

Берлин, 6 июня 2019, 20:36 — REGNUM  Германия намерена разработать собственное гиперзвуковое оружие, сопоставимое с российскими «ракетами Путина», сообщает 6 июня издание Die Welt.

По информации издания, Национальная программа по созданию гиперзвукового оружия была запущена в 2018 году управлением по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера.

Речь идёт о создании гиперзвуковых управляемых ракетных комплексов со скоростью полёта не менее пяти чисел Маха. Прототип новой ракеты планируется представить через три года. Германское военное ведомство подчёркивает, что это предпринято в ответ на появление у России новых танков и «ракет Путина».

Издание сообщает, что сейчас работы ведутся исключительно на средства Германии, однако в Берлине не исключают, что позднее к ним подключатся другие страны ЕС.

Напомним, гиперзвуковое оружие уже создано в России и в Китае, США активно ведут работы в этом направлении, однако пока не продвинулись дальше демонстрации внешнего вида будущей гиперзвуковой ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в мире не существует систем, способных перехватить гиперзвуковые ракеты и отразить удар гиперзвуковым оружием.

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