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Какие пароли являются безопасными? Ответ дали эксперты Роскачества

Техника

Одно из главных требований — пароль не должен быть короче восьми символов

Какие пароли являются безопасными? Ответ дали эксперты Роскачества
fancycrave1
Компьютер

Москва, 6 июня 2019, 10:05 — REGNUM  Эксперты Роскачества рассказали пользователям российского сегмента сети о том, какие им следует придумывать пароли. Соответствующая статья была опубликована 6 июня на сайте организации.

Они отметили, что пароль должен состоять из восьми и более символов, содержать не только заглавные и строчные буквы, но также цифры и различные спецсимволы, например — тире или вопросительный знак. Специалисты подчеркнули, что пароль не должен содержать информацию, имеющую отношение к персональным данным пользователя. Они предложили читателям поменять все пароли, которые не соответствуют этим требованиям.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты Роскачества провели проверку 35 марок пакетированного чая. В 11 из них они обнаружили бактерии кишечной палочки.

Читайте ранее в этом сюжете: В чае известных производителей обнаружили кишечную палочку и плесень

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