Морские пуски ракет нужны Китаю как более дешевая альтернатива обычным

Пекин, , 08:54 — REGNUM Китай осуществил свой первый запуск ракеты с плавучего космодрома в его территориальных водах в Желтом море, сообщает 6 июня газета China Daily.

Твердотопливная ракета-носитель «Чанчжэн-11» была запущена с мобильной пусковой платформы в 12:06 по местному времени 5 июня. Данная миссия стала первым в мире пуском с моря за последние пять лет и знаменует серьезный прогресс, которого добился Китай в космических пусках, отметил проектный директор «Чанчжэн-11» из Исследовательского института ракетной техники Китайского объединения космических технологий Ли Тунъюй

Ракета вывела на орбиту пять коммерческих спутника и два аппарата. До этого времени Китай осуществил 310 космических пусков с четырех наземных космодромов. Однако, в сравнении с ними, морская платформа имеет меньшей рис проблем с загрязнением населенных районов вдоль траектории полета ракеты, а также имеет меньшие затраты, сообщил Ли.

Отметим, что ракета «Чанчжэн-11» имеет длину 20,8 метров при диаметре два метра, а ее стартовый вес достигает 58 тонн. Она способна выводить спутники на низкую земную орбиту и солнечно-синхронную орбиту. Ее первый запуск был совершен в сентябре 2015 года.

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