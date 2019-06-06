В Шанхае будет построена «мегастанция» для заправки водородных автомобилей

Шанхай, Китай, , 08:28 — REGNUM Власти Шанхая раскрыли планы строительстве водородной «мегастанции», которая сможет заправлять автомобиль всего за три минуты и таким образом обслуживать тысячи автомобилей в день, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Станция площадью 8 тыс. квадратных метров сможет поставлять более 2 тонн водорода ежедневно и будет расположена в промышленном парке Шанхая, который и будет поставлять часть водорода для станции.

Водород является побочным продуктом целого ряда фабрик, которые расположены в парке. После очищения и сжатия, он будет доставляться до хранилища станции, сообщил генеральный директор компании Shanghai Hydrogen Propulsion Technology Co., Ltd. Лу Бинбин.

«Мегастанция» также будет поставлять водород более мелким заправочным станциям в радиусе от 50 до 100 км, отметил Лу.

Общество независимых инженеров Китая опубликовало план развития водородных транспортных средств в районе Дельты Янцзы в конце мая 2019 года. Согласно плану, 20 автомобильных шоссе обзаведутся заправочными станции и свыше 500 станций будут построены по всему району к 2030 году.