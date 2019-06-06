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Группировка спутников позиционирования BeiDou-3 будет завершена в 2020 году

Техника

Китай намерен в течение этого срока вывести еще 35 спутников на орбиту

Пекин, 6 июня 2019, 06:04 — REGNUM  Формирование китайской группировки спутников геопозиционирования BeiDou-3 должно быть завершено в 2020 году, когда количество спутников будет доведено до 35 единиц, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Как было заявлено на второй Китайской (Нанкинской) выставке решений для спутниковой навигационной системы BeiDou, Китай уже развернул три системы: BDS-1, BDS-2 и BDS-3.

«Традиционные спутниковые навигационные услуги труднодоступны внутри зданий и под землей, под водой и в других локациях. Однако BDS обеспечит большую точность», — заявил исследователь Шанхайской астрономической обсерватории и член Китайской академии наук Цзинь Шуангэнь.

Отметим, что навигационная система BeiDou является разработанным в Китае аналогом российского ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Galileo. Уже на орбиту выведено 38 спутников, из которых 18 относятся к BDS-1 и 20 — к BDS-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае стартовала вторая выставка навигационных решений для системы BeiDou

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Космические полеты, аппараты и исследования
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