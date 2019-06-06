Группировка спутников позиционирования BeiDou-3 будет завершена в 2020 году

Пекин, , 06:04 — REGNUM Формирование китайской группировки спутников геопозиционирования BeiDou-3 должно быть завершено в 2020 году, когда количество спутников будет доведено до 35 единиц, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Как было заявлено на второй Китайской (Нанкинской) выставке решений для спутниковой навигационной системы BeiDou, Китай уже развернул три системы: BDS-1, BDS-2 и BDS-3.

«Традиционные спутниковые навигационные услуги труднодоступны внутри зданий и под землей, под водой и в других локациях. Однако BDS обеспечит большую точность», — заявил исследователь Шанхайской астрономической обсерватории и член Китайской академии наук Цзинь Шуангэнь.

Отметим, что навигационная система BeiDou является разработанным в Китае аналогом российского ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Galileo. Уже на орбиту выведено 38 спутников, из которых 18 относятся к BDS-1 и 20 — к BDS-2.

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