Четверг, 6 Июня 2019 года
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В США испытали электромагнитную пушку

Техника

На следующем этапе оружие будет испытано с борта надводных кораблей

Вашингтон, 6 июня 2019, 05:33 — REGNUM  Испытания новейшей электромагнитной пушки проведены ВМС США, сообщает Space.com.

Оружие испытано на Северо-западном испытательном полигоне. Оно рассчитано на большую дальность. Скорость снаряда пушки превысила 2000 м/с. Порядка двух минут требуется для заряда электромагнитного орудия. Выстрел совершается меньше чем за секунду.

На следующем этапе оружие будет испытано по морским и воздушным целям с борта надводных кораблей. Отмечается, что эта электромагнитная пушка может пригодиться при освоении Луны, например, за счёт энергии, которая высвобождается при выстреле.

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Военное влияние США в мире
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