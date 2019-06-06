В США испытали электромагнитную пушку

Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Испытания новейшей электромагнитной пушки проведены ВМС США, сообщает Space.com.

Оружие испытано на Северо-западном испытательном полигоне. Оно рассчитано на большую дальность. Скорость снаряда пушки превысила 2000 м/с. Порядка двух минут требуется для заряда электромагнитного орудия. Выстрел совершается меньше чем за секунду.

На следующем этапе оружие будет испытано по морским и воздушным целям с борта надводных кораблей. Отмечается, что эта электромагнитная пушка может пригодиться при освоении Луны, например, за счёт энергии, которая высвобождается при выстреле.