За «Кинжал» и «Авангард». Начальник центра ЦНИИМаш обвинён в госизмене

Москва, , 19:53 — REGNUM Лефортовский суд Москвы постановил арестовать на срок до 5 августа начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалёва, обвиняемого в государственной измене и передаче секретных данных зарубежным представителям

Напомним, Роман Ковалёв обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Он был задержан 4 июня после обыска в его квартире.

Адвокаты заявляют, что арест Ковалёва связан с делом сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева, арестованного 20 июля 2018 года за передачу бельгийскому институту гидродинамики секретных сведений, имеющих отношение к гиперзвуковым ракетным комплексам «Кинжал» и «Авангард».

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