Среда, 5 Июня 2019 года
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У России может появиться свой вертолетоносец «Мистраль»

Техника

Он сможет нести 12-16 вертолетов

Москва, 5 июня 2019, 17:11 — REGNUM  Руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сделал заявление, что Россия нуждается в вертолетоносце, но проект его должен отличаться от проекта вертолетоносца «Мистраль».

По мнению Алексея Рахманова, французский вертолетоносец имеет свои плюсы и минусы, и Россия должна использовать этот опыт, чтобы сделать свой проект такого корабля. Глава ОСК считает, что российский вертолетоносец необходим, т.к. он позволяет решать задачи оперативной переброски войск.

На днях появились подробности о разработке первого российского «Мистраля». Об этом пишет газета «Взгляд». Начало проектирования запланировано на 2020 год. В этом году ВМФ РФ должен подготовить и передать техническое задание на разработку данного вертолетоносца. По окончании разработки будет проведен конкурс, в котором примут участие российские проектно-конструкторские бюро. В результате конкурса будет определен лучший проект.

Предполагается заказ для флота двух таких кораблей. Каждый из них будет нести от двенадцати до шестнадцати вертолетов. Ориентировочный срок поставки первого российского вертолетоносца — 2025 год.

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Военно-промышленный комплекс
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