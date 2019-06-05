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Новейшая десантная САУ «Лотос» выполнила первый выстрел

Техника

В Подмосковье состоялась церемония выкатки перспективной самоходной артиллерийской установки для Воздушно-Десантных войск

Климовск, Московская область, 5 июня 2019, 17:03 — REGNUM  Опытный образец самоходной артиллерийской установки (САУ) «Лотос», разрабатываемой для Воздушно-Десантных войск, выполнил первый выстрел на площадке ЦНИИточмаш в подмосковном Климовске, сообщает 5 июня агентство РИА Новости.

Перпективная САУ «Лотос» была представлена специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) во главе с главным конструктором новейшего самоходного орудия Вениамином Счастливцевым.

В отличие от состоящей сейчас на вооружении ВДВ САУ «Нона», «Лотос» имеет вдвое больший боекомплект, автоматизированный режим наводки и заряжания, а также функция работы по указаниям командира подразделения из нескольких аналогичных машин.

Кроме того, САУ «Лотос» вооружена новым орудием с повышенной дальностью стрельбы и высокоточными боеприпасами.

По информации агентства, испытания нового самоходного орудия начнутся после завершения работы форума «Армия 2019».

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Военно-промышленный комплекс
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