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Выйти в топ: школьники могут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»

Техника

Новое приложение позволяет также делиться результатами с друзьями

Выйти в топ: школьники могут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»
Иллюстрация: ВКонтакте: Результаты ЕГЭ
Результаты ЕГЭ

Москва, 5 июня 2019, 17:17 — REGNUM  Студенты НИУ ВШЭ создали приложение «Результаты ЕГЭ». Теперь школьники смогут узнать свои результаты Единого государственного экзамена в социальной сети «ВКонтакте», сообщает издание «Русская газета» 5 июня.

Данные результатов берутся с официального сайта Единого государственного экзамена. В приложении также будет появляться информация об апелляциях. Также пользователи смогут делиться своими итоговыми оценками со своими друзьями: на отдельной вкладке «Топ» в режиме реального времени по среднему баллу за сданные экзамены составляется рейтинг учеников — можно отследить отличников как по всей базе пользователей, так и среди конкретного региона.

Приложение стало доступным в конце мая в каталоге сервисов «ВКонтакте». Оно было создано с помощью инструментов VK Mini Apps. В 2018 году сообщество «Результаты ЕГЭ» позволяло учащимся узнать итоговые оценки, используя специального бота, который также получал данные с официального сайта ЕГЭ.

Недавно эксперт рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что выпускные экзамены вызывают у школьников сильный стресс: на учеников слишком давит утрированная роль успешной сдачи экзаменов. По мнению эксперта, председателя профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, школьники боятся получить плохие оценки и думают, что их будущее в случае неудачи окажется под угрозой.

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