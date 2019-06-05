В Петербурге совершен первый в России звонок в сети 5G

Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Первый в России видеозвонок в сети 5G совершен в Петербурге накануне ПМЭФ-2019. Он подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами, что облегчает построение сетей и обеспечивает доступ к ним разных участников рынка.

Как сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе оператора Tele2, разговор в сети 5G состоялся между абонентом этой компании и клиентом оператора «Мегафон» в петербургском Музее связи имени А. С. Попова.

Затем был совершен международный звонок с использованием сети 5G: президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский позвонил из Петербурга президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки.

Как отмечается, 5G-звонки в Петербурге состоялись через 28 лет после первого в России звонка по сотовому телефону: в 1991 году мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в США.

«Участники отрасли единодушны в том, что запуск технологии в России нельзя затягивать. Эксперты обещали, что 2019 год станет переломным для развития стандарта во всем мире. Сегодняшний эксперимент доказывает, что знаковым этот год будет и для России. Все инфраструктурные сложности близки к разрешению», — прокомментировал сегодняшнее событие Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Читайте также: Правительство Индии анонсировало испытания 5G

Читайте также: Китай уже готов выдавать коммерческие лицензии на технологию связи 5G

Читайте также: Сеть 5G появится в Монако летом 2019 г. — СМИ