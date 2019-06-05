«Калугаэнерго» поддержало автопробег на электрокарах «Ралли мира — 2019»

Калуга, , 15:23 — REGNUM Калужские энергетики обеспечили подзарядку электромобилей участников Международного автопробега «Ралли мира — 2019». Об этом 5 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель филиала «Калугаэнерго» Наталья Копоня.

По её словам, маршрут международного электрического марафона «Ралли мира — 2019» проходит через десять стран и 29 городов, в том числе через Калугу. Приняв эстафету от брянских коллег, калужские энергетики организовали подзарядку электрокаров на базе Калужских городских электрических сетей филиала «Калугаэнерго».

Энергетики подарили участникам марафона книги об истории региона, а пока заряжались электромобили — организовали экскурсию в первый в мире и крупнейший в России музей истории космонавтики имени Константина Циолковского. Желающие могли сделать селфи за рулём электрокара, среди которых была раритетная «Победа» 1958 года выпуска.

От имени участников электромарафона почётный консул Княжества Монако в Эстонии, вице-президент Национального олимпийского комитета Эстонии, организатор марафона Юри Тамм поблагодарил руководство Калужского региона и энергетиков за поддержку марафона.

Напомним, электромарафон «Ралли мира — 2019» стартовал 27 мая 2019 года в Монако и завершится 6 июня церемонией награждения в выставочном центре Expoforum в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. Всего в марафонскую гонку протяженностью 4,7 тыс. км отправились шесть электромобилей. Среди участников — команды из Эстонии, Монако, Франции и Чехии.

В 2019 году марафон проходит через десять стран — Монако, Францию, Италию, Сан-Марино, Хорватию, Венгрию, Словакию, Польшу, Белоруссию и Россию — с остановками в 29 городах. Цель электрического марафона — повысить осведомлённость о современных электромобилях, продвижение инновационных и устойчивых решений против изменения климата. Также участники ралли нацелены на укрепление сотрудничества между странами, регионами и городами.