Среда, 5 Июня 2019 года
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Компания Volgabus представила вездеход-беспилотник Snowbus

Техника

Агрегат у вездехода гибридный

Компания Volgabus представила вездеход-беспилотник Snowbus
Иллюстрация: Maximonline.ru
Вездеход-беспилотник Snowbus

Волгоград, 5 июня 2019, 15:15 — REGNUM  Российский машиностроительный холдинг Volgabus выпустил беспилотное транспортное средство повышенной проходимости Snowbus. Об этом 5 июня сообщает издание Car.ru.

Вездеход предназначен для езды как по бездорожью, так и по дорогам в зимнее время года. Беспилотное авто сможет преодолевать препятствия длиной до 1,6 м.

В качестве агрегата у Snowbas гибридный двигатель. Передвигаться на одном заряде без дизельного мотора, беспилотник может в течение 120 часов.

Вход у нового авто спереди, а с обратной стороны установлено сцепное устройство. Внутри машины расположены десять сидений для пассажиров.

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