Среда, 5 Июня 2019 года
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На Apple вновь подали в суд. На этот раз уже разработчики приложений

Техника

По их мнению, компания должна изменить правила продажи ПО для iPhone и установления цен в AppStore

Лос-Анджелес, США, 5 июня 2019, 14:01 — REGNUM  Два разработчика мобильных приложений подали в суд на компанию Apple, которая, по их мнению, монополизирует рынок. Об этом 4 июня сообщило агентство Reuters.

Они предъявили в своём иске претензии, часть которых аналогична тем, что были указаны в иске потребителей, процесс по которому в мае 2019 года разрешил продолжить Верховный суд.

В частности, компании недовольны тем, что Apple позволяет продавать приложения для iPhone исключительно через App Store, при этом взимая с создателей ПО комиссию 30%. Разработчики также потребовали от компании изменить правила установки цен, что позволило бы им выставлять стоимость приложений с шагом повышения менее чем в $1.

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Напомним, в мае 2019 года Верховный суд США разрешил пользователям устройств Apple подавать в суд на компанию за нарушение антимонопольного законодательства. Стоит отметить, что изначально позиция Apple заключалась в том, что с подобным иском могут выходить разработчики ПО, но никак не пользователи.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple проиграла разбирательство по антимонопольному делу в суде США

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