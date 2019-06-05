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75% владельцев электрокаров в Англии заряжают их от бытовой розетки — опрос

Техника

Из этой группы 75% респондентов заявили, что используют для подзарядки несколько удлинителей

Лондон, 5 июня 2019, 14:05 — REGNUM  Опрос водителей электромобилей в Великобритании показал, что 74% из них заряжают свои авто от домашней розетки. Такие данные 5 июня приводит издание Motoring Research.

Причина выбора такого способа зарядки авто кроется в отсутствие общественных пунктов зарядки электрокаров рядом с местом проживания их владельцев. Из этой группы 75% респондентов сообщили, что используют для подзарядки несколько удлинителей, которые связаны в «гирляндные цепи».

Три четверти опрошенных заявили, что были вынуждены использовать удлинители вдали от дома при длительных поездках. В то время как 45% респондентов рассказали, что они делают это регулярно. Более половины тех, кто использовал удлинители, заявили, что оставляли их под дождем.

Стоит заметить, что подобная практика может привести к поражению электрическим током и даже к пожару.

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