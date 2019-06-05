В России на 8% вырос рынок подержанных машин сегмента SUV

Москва, , 13:37 — REGNUM С января по апрель 2019 года в России было реализовано 372,3 тысяч подержанных кроссоверов и внедорожников, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года (345,5 тыс. шт.). Об этом 5 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Доля сегмента SUV на рынке подержанных авто составляет всего 23%, что гораздо меньше, чем на первичном рынке, где доля таких авто равна 43%. Однако специалисты агентства прогнозируют рост вторичного рынка кроссоверов и внедорожников в России.

Напомним, в целом рынок подержанных машин в стране за четыре месяца 2019 года вырос на 3% и достиг 1,62 млн единиц.

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