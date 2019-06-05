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Названы регионы РФ с самым большим количеством авто с низким экоклассом

Техника

Иркутская область по этому параметру занимает первое место

Иркутск, 5 июня 2019, 13:14 — REGNUM  Рейтинг регионов России с самым большим количеством «грязных» автомобилей 5 июня опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

Лидером среди регионов по доле машин с низким экоклассом стала Иркутская область. Количество машин с экологическим классом ниже «Евро-4» в Иркутской области больше среднего всероссийского уровня на 73%.

Вторую строчку в «грязном рейтинге» занял Красноярский край, где количество авто с низким экологическим классом на 67%, чем в среднем по России.

Третью и четвертую строчки занимают соответственно Оренбургская область (62%) и Челябинская область (56%). Далее идут Свердловская и Нижегородская области с показателями 52% и 47% соответственно.

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