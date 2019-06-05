Среда, 5 Июня 2019 года
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В АвтоВАЗе сообщили подробности о новой Lada 4x4

Техника

Появились приблизительные сроки премьеры авто

Тольятти, Самарская область, 5 июня 2019, 12:42 — REGNUM  Разрабатываемая тольяттинскими конструкторами новая Lada 4×4 будет не кроссовером, а современным внедорожником. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».

Также появились приблизительные сроки премьеры внедорожника.

«Новинка ждет своего часа, и появится она, конечно, не через 10 лет, но и не через два года», — сообщил директор по маркетингу автозавода Фабьен Гульми.

Он добавил, что работы над «Нивой» нового поколения ведутся полным ходом.

Таким образом, новое авто появится не раньше, чем через два года. Эти же сроки озвучил на Московском автомобильном салоне глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

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