В 2020 году закончатся свободные адреса интернет-протокола IPv4

Тбилиси, , 12:27 — REGNUM На конференции ENOG 16, которая прошла в Тбилиси 3 и 4 июня, эксперты предложили переходить на использование протокола IPv6. Об этом 5 июня сообщил портал 3DNews.

Представитель компании RIPE NCC Максим Буртиков сообщил, что сегодня на IPv6 приходится 3,45% от общего объёма российского интернет-трафика, в то время как в 2018 году его доля составляла около 1%. Что касается глобальной сети, то там этот показатель сейчас равен 28,59%.

Управляющий директор компании Аксель Паулик обратил внимание участников ENOG 16 на то, что уже в 2019 году или в начале 2020-го закончатся свободные адреса IPv4.

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Напомним, IPv4 является четвёртой версией интернет-протокола. Впервые он был описан в документе RFC 791 в 1981 году. Протокол IPv6, призванный решить проблемы IPv4, был создан в 1996 году.

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