«АвтоВАЗ» отзывает в России 933 автомобиля

Тольятти, Самарская область, , 12:25 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя тольяттинского автозавода «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 933 авто модели Lada Xray из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат Lada Xray, реализованные с января по июнь 2019 года.

По информации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, причиной отзыва автомобилей является «возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления».

Автокомпания намерена совершенно бесплатно провести все необходимые ремонтные работы.

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