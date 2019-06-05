Горьковский автозавод представил фургон для розничной торговли

Нижний Новгород, , 09:08 — REGNUM Новую модель для розничной торговли и мобильного бизнеса представил Горьковский автозавод. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За базу нового автомобиля была взята «ГАЗель Next 4.6». Новинка представляет из себя многосекционный рефрижератор, предназначенный для перевозки продуктов питания, требующих поддержания низких температур. Максимальная температура внутри кузова может достигать до — 35 градусов.

Фургон оснащён тяжелым шасси полной массой 4,6 тонны. Это позволило обеспечить грузоподъемность авто до 1,2 тонн. Стоит отметить, что новая ГАЗель обладает маневренностью.

«Мобильная торговля — это уникальный сегмент рынка, который выгоден всем участникам процесса… Для российского машиностроения это потенциальный рынок объёмом более 50 тыс. автомобилей», — заявил директор по продажам и маркетингу автозавода Олег Марков.

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