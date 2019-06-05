Раскрыты комплектации нового Besturn Х40 для России

Москва, , 08:47 — REGNUM Китайская государственная автокомпания First Automotive Works (FAW) раскрыла комплектации нового кроссовера Besturn X40 для России. Об этом сообщает пресс-служба FAW.

В начальной комплектации МТ Сomfort будут включены: система безопасности ABS, электронная система экстренного торможения, система распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система, иммобилайзер, подушки безопасности водителя и пассажира, а также боковые подушки безопасности.

В комплектации MT Luxury появятся: система динамической стабилизации автомобиля, система контроля подъема в гору, а также камера заднего вида. Снаружи машины в данной комплектации появятся дополнительные стоп-сигналы в спойлере, люк с электроприводом, рейлинги и светодиодные ходовые огни.

В более дорогой комплектации MT Luxury будет функция бесключевого запуска мотора, бортовой компьютер, шесть динамиков, датчик света, круиз-контроль, многофункциональный руль, а также розетка на 12 V. Кроме того, автопроизводители снабдили авто этой комплектации системой бесключевого доступа в машину.

Новая Besturn Х40 будет оснащаться 108-сильным бензиновым агрегатом объёмом 1,6 литра, который будет агрегатироваться с 5-скоростной «механикой» или с 6-скоростным «автоматом» последнего поколения Aisin.

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