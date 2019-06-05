Китаю удался первый запуск ракеты с морской платформы

Пекин, , 08:33 — REGNUM Первый запуск с морской платформы китайской твердотопливной ракеты-носителя «Чанчжэн-11» прошел успешно. На орбиту доставлены аппараты Bufeng-1A и Bufeng-1B и пять коммерческих микроспутников, сообщает 5 июня Центральное телевидение Китая

Ракета стартовала с плавучего космодрома в Желтом море в 12:06 по пекинскому времени (07:06 мск). Отделившаяся вторая ступень носителя должна была упасть в северной части Тихого океана.

В репортаже отмечено, что первый морской старт ознаменовал для Китая «стремительное овладение» новым способом выведения аппаратов в космос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четырёхступенчатая ракета-носитель «Чанчжэн-11» использовалась для космических стартов с наземного космодрома Цзюцюань.

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