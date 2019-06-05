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В России выросли продажи автомобилей с правым рулем

Техника

За первые четыре месяца 2019 года

Москва, 5 июня 2019, 08:25 — REGNUM  С января по апрель 2019 года объём продаж легковых машин с правым расположением руля вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за первые четыре месяца 2019 года в России было куплено 186 тысяч праворульных авто, что на 6,4 тыс. больше, чем в январе-апреле 2018 года.

Сообщается, что около 12% от этого количества автомобилей было впервые поставлено на учёт в Россию. То есть это машины, ввезенные в РФ из Японии. Остальные праворульные машины были проданы российскими автолюбителями.

Также сообщается, что почти весь объём авто с правым расположением руля ввозится из Японии уже с пробегом.

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