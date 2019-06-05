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Появились изображения модернизированного УАЗ-469

Техника

Дизайнер назвал авто UAZ Bor

Появились изображения модернизированного УАЗ-469
Иллюстрация: Cardesign
UAZ Bor

Ульяновск, 5 июня 2019, 08:06 — REGNUM  Независимый промышленный дизайнер Андрей Фандюхин представил дизайн-проект переработанного внедорожника Ульяновского автозавода. Изображение было опубликовано на сайте транспортного дизайна Cardesign.ru.

За основу нового облика внедорожника дизайнер взял УАЗ-469. Автомобиль получил брутальные пропорции, необычный капот и небольшие окна.

В своём проекте Фандюхин использовал стилистические решения УАЗ-469. От него были взяты характерная подштамповка на боковинах, круглые фонари, горизонтальная радиаторная решетка и трапецеидальные вырезы колесных арок.

Дизайнер назвал авто UAZ Bor.

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