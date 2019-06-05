В России стартуют продажи нового кроссовера Haval F7

Тула, , 07:48 — REGNUM В России 5 июня начинаются продажи нового кроссовера китайского автопроизводителя Great Wall — Haval F7. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сообщается, что новая модель китайской компании произведена на новом заводе Haval, который расположен в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.

Впервые новый кроссовер был представлен в виде концепта HB-02 на Пекинском автосалоне в 2016 году.

Под капотом Haval F7 будут на выбор два варианта бензиновых двигателей с турбонаддувом объёмом 1,5 л. на 150 л. с. и 2,0 л. на 190 л. с. Агрегатироваться они будут с 7-ступенчатым роботом. Машина будет идти с передним или полным приводом. Кроссовер F7 будет представлен в трёх комплектациях — Comfort, Elite и Premium.

Напомним, в России модельная линейка Haval представлена тремя моделями: компактным городским кроссовером H2, семейным кроссовером Н6 и полноразмерным рамным внедорожником Н9.

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