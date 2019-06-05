Импорт автомобилей в Южную Корею сократился на 16,7%

Сеул, , 07:45 — REGNUM В мае 2019 года в Южную Корею было импортировано 19 544 автомобиля, что на 16,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 7,3% больше по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Automobile Importers & Distributors Association (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в первом квартале года в страну было импортировано 89 928 автомобилей, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Известно, что в мае 2019 года в страну было завезено 6 092 автомобиля марки Mercedes-Benz, 3 383 автомобиля марки BMW, 1 431 автомобиль марки Lexus, 1 269 автомобиля марки Toyota, 1 210 автомобилей марки Honda, 1 008 автомобилей марки Mini. А также 932 автомобилей Volvo, 898 автомобилей Ford, 770 автомобилей Jeep, 673 автомобиля Volkswagen, 443 автомобиля Land Rover, 299 автомобилей Nissan, 267 автомобилей Peugeot, 210 автомобилей Porsche, 206 автомобилей Infiniti, 156 автомобилей Jaguar, 134 автомобиля Cadillac, 93 автомобиля Maserati, 50 автомобилей Citroën, 12 автомобилей Rolls-Royce, 7 автомобилей Bentley, 5 автомобилей Lamborghini.

Доля импортированных автомобилей на рынке Южной Кореи составила 14,9%.

Известно, что самыми продаваемыми моделями автомобилей на территории страны стали Mercedes-Benz E300 (1 487 единиц), Mercedes-Benz E300 4 Matic (877 единиц), Lexus ES300h (693 единицы), Volkswagen Arteon, 2.0 TDI (673 единицы), Mercedes-Benz E220d 4 Matic (551 единица).