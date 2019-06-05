Автопроизводители сообщили о росте продаж новых автомобилей в США в мае

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Крупные автопроизводители сообщили, что продажи в США новых автомобилей в мае 2019 года оказались лучше, чем ожидалось. Об этом сообщает Reuters.

Так, продажи итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) на американском рынке в мае выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 33% выросли продажи в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года пикапов Ram, которые являются основным источником прибыли для FCA.

Японский автопроизводитель Toyota Motor сообщил о росте продаж на 3,2%, чему способствовал высокий спрос на его седаны Camry.

У другого производителя Японии — Nissan Motor — продажи в США в мае выросли незначительно — всего на 0,1%. В целом за первые четыре месяца 2019 года продажи автомобилей Nissan упали больше, чем в среднем по отрасли.

Продажи южнокорейской компании Hyundai Motor выросли в мае на 2%, что обусловлено хорошим спросом на внедорожники. А вот у японской компании Honda продажи в мае упали на 4,9%, что связано со снижением спроса на седаны.

Продажи легковых автомобилей в США неуклонно падают, поскольку американцы отказываются от седанов в пользу более крупных и комфортабельных пикапов и внедорожников.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам консалтинговых компаний JD Power и LMC Automotive, в мае продажи автомобилей в США снизились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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