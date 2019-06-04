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Минобороны России опубликовало видео испытаний новой противоракеты

Техника

Испытательный пуск был успешно осуществлён на полигоне Сары-Шаган в Казахстане

Москва, 4 июня 2019, 17:35 — REGNUM  Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись испытаний новой ракеты для системы противоракетной обороны (ПРО).

Видеоролик опубликован 4 июня на официальном сайте российского военного ведомства.

Тестовый запуск был произведён на полигоне Сары-Шаган на территории Казахстана.

Новая ракета поразила назначенную цель со штатной точностью, подтвердив свои тактико-технические характеристики.

Технические данные новой ракеты пока не уточняются.

Напомним, главной задачей системы противоракетной обороны страны является отражение ракетно-ядерного удара, а также нейтрализация воздушно-космического нападения потенциального противника.

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Противоракетная оборона
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