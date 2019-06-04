Шойгу сообщил о ходе создания боевой машины пехоты Т-15 «Армата»

Москва, , 16:34 — REGNUM Российская армия по итогам 2019 года должна получить более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая основные боевые танки Т-90М «Прорыв-3», Т-72Б3М, Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ, сообщил 4 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.

Напомним, танк Т-90М впервые был показан в 2018 году на военно-техническом форуме «Армия». Основной боевой танк Т-90М отличается от предыдущей версии танка Т-90 модернизированной 125-мм пушкой повышенной живучести и точности, дистанционно управляемой установкой 12,7-мм пулемёта, автоматизированной цифровой системой управления огнём с функциями поиска, распознавания и автосопровождения целей.

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что в июне 2019 года на Международном военно-техническом форуме «Армия» будет представлен опытный образец боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата» с боевым модулем «Кинжал» и 57-мм скорострельным орудием, работу над которой продолжают специалисты «Уралвагонзавода».

Напомним, ранее представители российского военного ведомства заявляли, что новая концепция боевой машины пехоты для российской армии включает в себя не только унификацию ходовой части с новым танком Т-14, но и вооружение универсальной 57-мм скорострельной пушкой с боеприпасами управляемого подрыва.

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