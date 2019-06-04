Вторник, 4 Июня 2019 года
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Nissan Korea открыла предзаказ на обновленную модель седана Nissan Altima

Техника

Стоимость автомобиля будет варьироваться от $17 тыс. до $34 тыс. в зависимости от комплектации

Сеул, 4 июня 2019, 16:11 — REGNUM  Nissan Korea открыла предзаказ на обновленную модель седана Nissan Altima. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, обновленная модель Nissan Altima, выпускаемая с 1992 года, является моделью шестого поколения.

Автомобиль оснащен системой поддержания заданной скорости, системой парковки, а также системой предупреждения столкновений.

Известно, что обновленный автомобиль появится на рынке в трех комплектациях, а стоимость будет варьироваться от 20 млн вон до 40 млн вон ($17 тыс.~$34 тыс.).

Модель Nissan Altima является самым продаваемым седанов в мире. С 1992 года во всем мире было продано более 6 млн автомобилей данной модели.

Известно, что обновленный седан Nissan Altima был признан «Лучшим новым автомобилем 2019» по мнению AutoTrader.

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