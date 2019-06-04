Сеул, , 16:11 — REGNUM Nissan Korea открыла предзаказ на обновленную модель седана Nissan Altima. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, обновленная модель Nissan Altima, выпускаемая с 1992 года, является моделью шестого поколения.

Автомобиль оснащен системой поддержания заданной скорости, системой парковки, а также системой предупреждения столкновений.

Известно, что обновленный автомобиль появится на рынке в трех комплектациях, а стоимость будет варьироваться от 20 млн вон до 40 млн вон ($17 тыс.~$34 тыс.).

Модель Nissan Altima является самым продаваемым седанов в мире. С 1992 года во всем мире было продано более 6 млн автомобилей данной модели.

Известно, что обновленный седан Nissan Altima был признан «Лучшим новым автомобилем 2019» по мнению AutoTrader.