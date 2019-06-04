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Apple позволит пользователям своих сервисов скрывать e-mail

Техника

Таким образом, компания хочет ограничить доступ рекламодателей к этим данным

Apple позволит пользователям своих сервисов скрывать e-mail
Иван Шилов © ИА REGNUM
Apple

Сан-Хосе, США, 4 июня 2019, 15:24 — REGNUM  Apple планирует лишить рекламодателей возможности получать информацию об адресах электронной почты пользователей. Уже осенью 2019 года клиенты компании смогут регистрироваться в её сервисах через идентификатор Apple ID. Об этом 3 июня сообщил портал AdAge.

Таким образом, пользователи сами смогут выбирать, хотят ли они раскрывать свой e-mail или желают, чтобы информация о нём не попала к третьим лицам. По мнению издания, подобное нововведение может быть встречено в среде рекламодателей негативно, однако некоторые эксперты отмечают, что специалисты в области интернет-рекламы всё равно смогут найти иные выходы на аудиторию.

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Напомним, 3 июня 2019 года на конференции для разработчиков WWDC Apple представила новое программное обеспечение, в частности, новую операционную систему iOS 13.

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