Apple позволит пользователям своих сервисов скрывать e-mail

Сан-Хосе, США, , 15:24 — REGNUM Apple планирует лишить рекламодателей возможности получать информацию об адресах электронной почты пользователей. Уже осенью 2019 года клиенты компании смогут регистрироваться в её сервисах через идентификатор Apple ID. Об этом 3 июня сообщил портал AdAge.

Таким образом, пользователи сами смогут выбирать, хотят ли они раскрывать свой e-mail или желают, чтобы информация о нём не попала к третьим лицам. По мнению издания, подобное нововведение может быть встречено в среде рекламодателей негативно, однако некоторые эксперты отмечают, что специалисты в области интернет-рекламы всё равно смогут найти иные выходы на аудиторию.

Читайте также: Китай вместе с ООН создаст в Ханчжоу первый в мире институт больших данных

Напомним, 3 июня 2019 года на конференции для разработчиков WWDC Apple представила новое программное обеспечение, в частности, новую операционную систему iOS 13.

Читайте ранее в этом сюжете: Tinder опроверг передачу данных о пользователях властям РФ