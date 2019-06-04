Уходят летчики: совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Москва, , 15:15 — REGNUM Совладелец группы S7 Владислав Филёв публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 во время выступления 4 июня на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей. Авиакомпания «нервничает» из-за ухода пилотов, рассказал он.

Филёв рассказал о «слухах», касающихся инцидента в Якутске 9 октября, когда SSJ-100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетной полосы и получил повреждения. Пострадавших не было.

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Речь идет о надежности авиакомпаний, тогда как перевозчики говорят о безопасности лайнеров. В происшествиях обвиняют летчиков, и они начинают уходить, рассказал Филёв.

Официальных данных о происшествии в Якутске нет, однако «ходят слухи» о течи из баков при повреждении стоек шасси, добавил он и попросил прокомментировать эти сведения.

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Замглавы Минпромторга Олег Бочаров, отвечая Филёву, предложил дождаться первого отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы с SSJ-100 «Аэрофлота» в «Шереметьево» 5 мая. Он призвал «этически обойти этот вопрос» до официального опубликования итогов разбирательства.

«В том числе и по Якутску — это связанные вещи», — цитирует Бочарова «Интерфакс».

Бочаров напомнил, что официальных итогов расследований пока нет ни по инциденту в Якутске, ни по происшествию в «Шереметьево».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая во время аварийной посадки SSJ-100 в «Шереметьево» в хвостовой части лайнера возник пожар. Погиб 41 человек.

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